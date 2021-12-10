Открывшему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву предъявили окончательное обвинение

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10 декабря 2021, 12:51 Источник: пресс-служба СК РФ

Фото с места происшествия,vk.com/ region_kazan116/globallookpress.com

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что устроившему стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение по четырем уголовным статьям.

«На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества)»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Молодой человек признал вину в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Напомним, что 11 мая Галявиев совершил вооружённое нападение на учителей и учащихся гимназии. В результате происшествия погибли 9 человек, из них 7 детей. Потерпевшими признано более 600 человек, среди них есть малолетние.

По данным следствия, причиной трагедии стало стремление студента «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение». Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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