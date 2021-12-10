Омбудсмен Москалькова не выступает против абортов из-за женщин, которые не могут воспитать ребенка

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10 декабря 2021, 11:52 Источник: РИА Новости

ребенок, фото: pixels.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что она не выступает против абортов, поскольку есть много женщин, которые не могут воспитать ребенка.

Москалькова отметила, что тема о запрете абортов «очень сложная» и «серьезная», вызывающая «самые жесткие споры».

«Я не против абортов, потому что мы знаем огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка. Она взвешивает эту ситуацию и принимает такое решение»,- высказала она.

Омбудсмен напомнила, что категорически нельзя делать аборт после определенного срока беременности. По ее словам, если женщина ставит начало новой жизни, то позднее этого срока нельзя делать аборт.

«Это надо принять как данность»,- продолжила Москалькова.

Также она добавила, что очень сложно посещать детей, которых родители оставили в детдомах.

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