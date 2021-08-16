Ольга Шукшина тяжело пережила прерванную беременность в студенчестве: «Я несколько раз делала аборты»

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16 августа 2021, 14:33

Ольга Шукшина, кадры из программы "Судьба человека"

Ольга Шукшина, дочь писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о неудачном браке в студенческие годы. Артистке пришлось прервать первую в ее жизни беременность.

«Это был студенческий брак. Меня в те годы рвало чувство свободы. Я рванула в Америку. Открылся как раз железный занавес. Если был бы жив папа, то он бы мой вихрь направил в правильное русло. У меня был неуправляемый характер. Мама не справлялась со мной», - поделилась она в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Шукшина добавила, что кинооператор Миша Агранович, третий супруг Лидии Николаевны, уговаривал ее оставить ребёнка. По словам актрисы, несмотря на сильные переживания она сделала аборт.

«Душа вся съежилась. Это чудовищно, но я это приняла. Слезы позади, раны и шрам остался. Я даже не могу говорить, потому что столько переплакано. Это чувство о детях, которые так и не родились, будет до моего конца. Загубить жизнь – страшно перед небом, и за все надо платить», - отметила Ольга.

При этом артистка уточнила, что первый брак ей не приносил счастья. Она призналась, что за всю свою жизнь сделала несколько абортов.

Напомним, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери от двух разных мужей. Ольгу и Марию она родила от Василия Шукшина. Старшая, Анастасия появилась в браке с Вячеславом Ворониным. Актриса перестала общаться с наследницей, также у нее напряженные отношения с Ольгой и Марией.

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