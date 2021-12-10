Военный аналитик Артамонов: уничтожать турецкие дроны Bayraktar TB2 могут российские системы «Тор» и «Панцирь-СМ»

Уничтожать турецкие беспилотники Bayraktar TB2 могут российские комплексы противовоздушной обороны «Тор» и «Панцирь-СМ». На это в разговоре со СМИ указал некоторое время назад отечественный военный аналитик Александр Артамонов.
«У “Байрактара” скорость 85 км/ч, это тихоход, и сбить его можно чем угодно. Это могут быть самые простые системы вроде “Тора” и более усовершенствованного “Панцирь-СМ”. Хотя сбивать беспилотники из “Тора” — это все равно, что стрелять из пушки по воробьям», — отметил эксперт.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил мнение, согласно которому Россия способна «в течение минут» потопить флот Соединенных Штатов в Черном море.
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