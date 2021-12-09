Ведущего советника Минобороны по гособоронзаказу подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей

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9 декабря 2021, 21:53 Источник: Следственный комитет России

Следственный комитет, Zamir Usmanova/globallook.com

Александр Лопатин, ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по гособоронзаказу, задержанный в четверг следственными органами и отправленный судом под домашний арест, подозревается в получении взятки в 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Второй фигурант дела — директор департамента «Объединенной авиационной корпорации» Сергей Комасько.

«По данным следствия, в апреле 2021 года у Лопатина и Комасько возник умысел на получение от генерального директора коммерческой организации денежных средств за создание условий для беспрепятственной оплаты изготовленного и поставленного данной организацией в рамках государственного контракта авиационно-технического имущества. 7 декабря 2021 года генеральный директор передал требуемую от него технику и оборудование на общую сумму 1 млн 400 тыс.рублей» - говорится в сообщении пресс-службы.

Дело расследует военный следственный отдел СКР.

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