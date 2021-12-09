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В Москве за взятку задержан ведущий советник департамента Министерства обороны РФ

, 19:54 Источник: ТАСС

В Москве за взятку задержан ведущий советник департамента Министерства обороны РФ
Наручники, Nikolay Gyngazov/globallook.com

В Москве в четверг по подозрению в получении крупной взятки задержан ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа. С ним проводятся оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения»,- рассказал агентству ТАСС не названый источник в правоохранительных органах.

Лопатин подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и штраф в размере 70-кратной суммы взятки.

В ближайшее время Басманный суд Москвы вынесет решение о мере пресечения для подозреваемого.

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