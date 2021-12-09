Минздрав зарегистрировал в России самый дорогой в мире препарат

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2021, 20:39 Источник: ТАСС

Аптека, Roman Yarovitsyn/globallook.com

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение самому дорогому в мире препарату «Золгенсма». Он применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Данные об этом опубликованы в четверг на сайте госреестра лекарственных средств Министерства здравоохранения России.

Удостоверение выдано на 5 лет, до 9 декабря 2026 года. «Золгенсма» внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой препарат в мире. Его стоимость составляет более 160 млн рублей. Для излечения от СМА достаточно всего лишь одной дозы лекарства. Вводится он ребенку в возрасте до двух лет. Лечение другим препаратом, применяемым при СМА, – «Спинразой» - пожизненное.

Покупкой "Золгенсмы" для детей в РФ занимается фонд «Круг добра». Деньги в фонд поступают за счет повышенных налоговых отчислений, которые по указу Владимира Путина платят граждане России с годовым доходом более 5 миллионов рублей. Годовой бюджет фонда оценивается в 60 миллиардов рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости