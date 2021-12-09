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Мурашко: оба россиянина, у которых обнаружен омикрон-штамм коронавируса, болеют в легкой форме

, 18:49 Источник: ТАСС

Мурашко: оба россиянина, у которых обнаружен омикрон-штамм коронавируса, болеют в легкой форме
"Омикрон", Fleig /globallook.com

Оба пассажира, прилетевшие в Россию из ЮАР, у которых обнаружен омикрон-штамм COVID-19, переносят заболевание в легкой форме. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Там легкое течение», - прокомментировал он состояние обоих заразившихся. 

Мурашко также сообщил, что пока в России больше не выявлено больных с омикрон-штаммом. Данные других пассажиров, летевших тем же рейсом, по словам министра, сейчас расшифровываются.

Первые два случая заражения «омикроном» на территории России зафиксированы 6 декабря.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о введении со 2 декабря 14-дневного карантина для людей, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран в связи с распространением нового штамма коронавируса. 

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