Мурашко: оба россиянина, у которых обнаружен омикрон-штамм коронавируса, болеют в легкой форме

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9 декабря 2021, 18:49 Источник: ТАСС

"Омикрон", Fleig /globallook.com

Оба пассажира, прилетевшие в Россию из ЮАР, у которых обнаружен омикрон-штамм COVID-19, переносят заболевание в легкой форме. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Там легкое течение», - прокомментировал он состояние обоих заразившихся.

Мурашко также сообщил, что пока в России больше не выявлено больных с омикрон-штаммом. Данные других пассажиров, летевших тем же рейсом, по словам министра, сейчас расшифровываются.

Первые два случая заражения «омикроном» на территории России зафиксированы 6 декабря.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о введении со 2 декабря 14-дневного карантина для людей, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран в связи с распространением нового штамма коронавируса.

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