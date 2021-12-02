Попова разъяснила правила въезда в РФ для прибывающих из других стран, в том числе ЮАР

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2 декабря 2021, 16:26

самолет, фото: pixels.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о введении 14-дневного карантина для людей, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Требованию вступают в силу с 2 декабря.

«Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР»,- пояснила она в эфире радио «КП».

Попова добавила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР закрыто и там нет организованных туристов. По ее словам, эти люди сами приняли решение совершить туда поездку, поэтому будут вынуждены пройти 14-дневный карантин, поскольку риски, связанные с омикрон-штаммом, расцениваются как очень высокие.

Она напомнила, что в остальных случаях россиянам, пересекающим границу, с вакцинацией или перенесенной болезни, ПЦР-тестирование не требуется. Для тех, у кого нет такой информации, ПЦР-тестирование требуется обязательно, отметила глава Роспотребнадзора. Теперь данные в течение 48 часов необходимо внести на портал госуслуг.

При этом для иностранцев, которые въезжают в РФ, необходимо предъявление документа о том, что в течение последних двух суток они прошли ПЦР-тестирование и получили отрицательный результат, вне зависимости от того, есть ли у них какие-то иные медицинское документы.

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