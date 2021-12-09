Экономист Елена Тюрина: закупаться к новогоднему столу лучшее заранее

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9 декабря 2021, 17:55 Источник: "Экономика сегодня"

Супермаркет, Aleksander Polyakov/globallook.com

Делать покупки к новогоднему столу лучше заранее — не дожидаясь, когда производители и ретейлеры взвинтят цены перед праздником. Такой совет в интервью порталу «Экономика сегодня» дала экономист Елена Тюрина.

По ее мнению, стремление производителей и продавцов заработать больше в канун праздников взвинтит цены на все продукты. «Типичное поведение производителей, которые желают нажиться в период предновогодних праздников. Сейчас, безусловно, есть тенденции к росту цен из-за ускорившейся инфляции, однако продавцы часто повышают цены абсолютно неоправданно», – считает эксперт.

Недавнее предупреждение о росте цен на алкоголь, по оценке эксперта, — тому подтверждение.

«Производство некоторых продуктов действительно стало дороже из-за увеличения цен, например на корма для животных, если мы говорим о мясе. Дороже стал импорт из-за логистики, мирового кризиса и дефицита некоторых позиций. Но в случае с алкогольной продукцией и «внезапным»сообщением о ее росте в декабрьско-январский период, как мне кажется, очевидно, что это желание поставщиков заработать», – говорит Тюрина.

Рост цен на продукты, по мнению эксперта, во многом зависит от продавцов, поскольку чаще всего у них есть возможность сделать наценку минимальной.

«Мы прекрасно понимаем, что владельцы магазинов и крупных сетей закупают продукты по одним ценам, а нам продают совершенно по другим, делая наценку на 10-20%. Принимая новые цены от поставщиков, у продавцов есть выбор: увеличить цены на эту разницу либо же сдержать их, снизив наценку. В любом случае начать закупаться к новогоднему столу лучшее заранее: так получится и дешевле, и спокойнее», – резюмирует Тюрина.

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