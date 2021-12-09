Владимир Путин: принимая закон о QR-кодах, «постараемся не допустить опрометчивых решений»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2021, 16:58 Источник: РБК

Президент Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool/globallook.com

Принимая решение о введении QR-кодов нужно быть «очень аккуратными» и тщательно взвесить все возможные последствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Нужно быть очень аккуратными при этих решениях. Перед тем как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», — заявил Путин.

Как сказал президент, законопроекты, прежде чем они будут приняты, должны быть тщательно проработаны в регионах.

«В значительной степени закон носит рамочный характер, и в этом смысле должен быть проработан дополнительно на местах, в регионах. Регионам мы передали значительный объем полномочий на принятие окончательных решений. Я надеюсь, так мы и будем поступать. Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», — заверил Путин.

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесены в Госудму в ноябре. Сейчас они направлены для анализа в регионы. В первом чтении законопроекты Дума планирует рассмотреть в декабре.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости