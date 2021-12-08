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Источник РБК: у федеральных властей пока нет окончательного решения по введению QR-кодов

, 16:04 Источник: РБК

Источник РБК: у федеральных властей пока нет окончательного решения по введению QR-кодов
Фото: pixabay.com

У российских властей нет пока окончательного решения по судьбе законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, которые внесены на рассмотрение в Госдуму. Об этом РБК сообщил источники в Госдуме и близкие к администрации президента.

Как утверждают неназванные собеседники РБК, решение будет зависеть от нескольких факторов: темпов вакцинации, уровня смертности, показателей коллективного иммунитета.

Федеральный чиновник, с которым общались журналисты издания, предположил, что законопроекты пройдут все три чтения в Госдуме, но дальнейшая их перспектива пока не ясна.

После принятия Думой законопроекты рассматривает Совет Федерации, а окончательную резолюцию выносит президент. Владимир Путин пока не давал публичной оценке данным законопроектам.

Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении уже в декабре.

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