Открывшему стрельбу в московском МФЦ предъявили обвинение по трем статьям

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9 декабря 2021, 14:59 Источник: ТАСС

подозреваемый в стрельбе, фото: пресс-служба СК РФ

Устроившему стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице бывшему подполковнику Сергею Глазову предъявили обвинение по трём уголовным статьям. В результате происшествия погибли два человека, еще три пострадали.

«Глазову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица; в незаконном обороте оружия»,- пояснили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

В четверг суд рассмотрит ходатайство об аресте мужчины на два месяца - до 7 февраля 2022 года.

Ранее СМИ обнародовали новые подробности ситуации со стрельбой в московском МФЦ. Злоумышленник признал свою вину. При этом на допросе он заявил, что стрелял в людей, которые, по его мнению, верят в коронавирус.

По статье УК РФ за убийство двух лиц предполагается лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение.

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