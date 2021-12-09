Ъ: убивший двух человек в московском МФЦ стрелял в людей, которые верят в коронавирус

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9 декабря 2021, 13:59 Источник: Коммерсантъ

МФЦ, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

СМИ обнародовали новые подробности ситуации со стрельбой в московском МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. 45-летний бывший подполковник Сергей Глазов начал стрелять в людей после отказа надеть маску. В результате происшествия погибли два человека, еще три пострадали, в том числе 10-летняя девочка.

В ходе общения с правоохранительными органами Глазов рассказал, что боевой пистолет изготовил из охолощенного для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной новой коронавирусной инфекцией». 45-летнему мужчине уже назначили психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы удостовериться в его адекватности.

Отмечается, что подозреваемый прибыл в МФЦ на велосипеде для получения паспорта. После того, как сотрудник на входе попросил Глазова надеть маску, тот распылил ему газовый баллончик в лицо, достал из-за пояса пистолет и убил выстрелом в упор. Далее он выстрелил в охранника и начал без разбора стрелять по посетителям.

На допросе он заявил, что стрелял в других людей, не участвовавших в конфликте, считая, что и они «верят в коронавирус». Мужчина признал свою вину в случившемся.

В четверг Пресненский райсуд изберет меру пресечения. Действия злоумышленника квалифицируются как убийство и покушение на массовое убийство, совершенные на почве внезапно возникшего из личной неприязни конфликта с сотрудником центра, пытавшегося заставить посетителя надеть медицинскую маску.

По статье УК РФ за убийство двух лиц предполагается лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение.

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