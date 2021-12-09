Аргументы Недели Общество 13+

Ъ: убивший двух человек в московском МФЦ стрелял в людей, которые верят в коронавирус

, 13:59 Источник: Коммерсантъ

Ъ: убивший двух человек в московском МФЦ стрелял в людей, которые верят в коронавирус
МФЦ, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

СМИ обнародовали новые подробности ситуации со стрельбой в московском МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. 45-летний бывший подполковник Сергей Глазов начал стрелять в людей после отказа надеть маску. В результате происшествия погибли два человека, еще три пострадали, в том числе 10-летняя девочка.

В ходе общения с правоохранительными органами Глазов рассказал, что боевой пистолет изготовил из охолощенного для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной новой коронавирусной инфекцией». 45-летнему мужчине уже назначили психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы удостовериться в его адекватности.

Отмечается, что подозреваемый прибыл в МФЦ на велосипеде для получения паспорта. После того, как сотрудник на входе попросил Глазова надеть маску, тот распылил ему газовый баллончик в лицо, достал из-за пояса пистолет и убил выстрелом в упор. Далее он выстрелил в охранника и начал без разбора стрелять по посетителям.

На допросе он заявил, что стрелял в других людей, не участвовавших в конфликте, считая, что и они «верят в коронавирус».  Мужчина признал свою вину в случившемся. 

В четверг Пресненский райсуд изберет меру пресечения. Действия злоумышленника квалифицируются как убийство и покушение на массовое убийство, совершенные на почве внезапно возникшего из личной неприязни конфликта с сотрудником центра, пытавшегося заставить посетителя надеть медицинскую маску.

По статье УК РФ за убийство двух лиц предполагается лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заявил, что евроатлантическому сообществу необходимо нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Общество

Общество

В мире

В мире

Общество