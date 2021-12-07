Мужчине, подозреваемому в убийстве двоих человек в МФЦ в Москве, грозит пожизненный срок

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7 декабря 2021, 21:12

фото: pixabay.com

Подозреваемому в убийстве двух человек в Многофункциональном центре (МФЦ) в Москве грозит пожизненное лишение свободы, если он будет признан вменяемым. В отношении 45-летнего москвича возбуждено уголовное дело по двум статьям.

О трагедии в МФЦ "Рязанский" сообщили во вторник в МВД и мэр Москвы Сергей Собянин.

Открывшего стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. Убиты охранник и операционист. Ранены три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.

По статье УК РФ убийство двух лиц предполагается лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение. Вторая статья, о незаконном обороте оружия, если оружие приобреталось и хранилось без использования служебного положения, не организованной группой и без других отягчающих обстоятельств, предполагает максимально до пяти лет лишения свободы, - передает РИА Новости.

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