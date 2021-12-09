Евгения Майорова: «Самое главное, чтобы дети могли качественно питаться»

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9 декабря 2021, 12:36 Татьяна Михайлова Источник: Челябинск Сегодня

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Детский омбудсмен считает правильным решение губернатора об организации специального питания для юных южноуральцев с особенностями пищевого поведения.

Как сообщал сайт «Аргументы Недели» ранее, во время прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера прозвучал вопрос о поддержке детей с целиакией — аутоиммунным заболеванием пищеварительного тракта. Отвечая на него, глава региона дал поручение министерству социальных отношений разработать программу по выделению специальных пособий для таких детей.

Кроме этого, Алексей Текслер подчеркнул, что в школах нужно обеспечить специальную диету. «Я хотел бы сейчас еще раз обратиться к министерству образования, к главам муниципалитетов. Коллеги, у нас все необходимые решения приняты, мы готовы выделять дополнительные средства, если это необходимо. Все детки, которым необходима специальная диета в наших школах, должны быть ей обеспечены. Сегодня разрабатывается специальное меню. Повторюсь, это касается не только крупных городов, таких как Челябинск, где в основном централизованное приготовление обедов для школьников, действует комбинат питания – тут я вообще проблем не вижу, но даже небольших населенных пунктов», — прокомментировал Алексей Текслер в ходе прямого эфира. Прозвучало, что диетическим питанием нужно обеспечить тех, у кого диагностированы целиакия и другие заболевания.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова считает это решение правильным. В разговоре с корреспондентом «ЧелябинскСегодня» она отметила, что реализовать это не просто, но вполне реально.

«Самое главное, чтобы дети могли качественно питаться, нормально чувствовать себя в социуме, в том числе дети с особенностями пищевого поведения», — цитирует издание детского омбудсмена.

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