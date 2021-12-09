Авербух рассказал о критике в адрес Милохина перед участием в шоу «Ледниковый период»

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9 декабря 2021, 12:42 Источник: teleprogramma.pro

Даня Милохин и Евгения Медведева, фот: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух заявил, что сейчас пара фигуристки Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина стала любимчиками на шоу «Ледниковый период», но так было не всегда. По его словам, сначала к популярному тиктокеру относились скептически, критиковали.

«Медведева и Милохин, безусловно, одна из пар, событий этого сезона. Их обожают все. Даня учится, развивается, меняется. Он становится личностью. Это видно на льду»,- поделился он в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Авербух отметил, что Евгения, в свою очередь, учит много новых элементов, которые ей несвойственны. Также фигурист назвал молодых людей «непосредственными». Спортсмен уверен, что им «здорово кататься вместе на льду». Хореограф добавил, что желание ребят не только понравиться судьям, подкупает.

Он признался, что был «огромный скепсис» по поводу участия Милохина в проекте, но блогер смог изменить мнение о себе.

«Много летело в него критических стрел. Но я рад, что ребята своим трудом изменили мнение о себе. И сейчас пара Медведевой и Милохина - одна из любимых на нашем проекте»,- заключил фигурист.

Ранее пользователи заподозрили Юлию Гаврилину, бывшую избранницу Дани Милохина, в ревности к фигуристке Евгении Медведевой. Девушка выложила видео с танцами на льду.

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