Пользователи заподозрили бывшую девушку Милохина в ревности к Медведевой после видео с танцами на льду

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6 декабря 2021, 13:32

Даня Милохин и Евгения Медведева, фот: Instagram

Пользователи заподозрили Юлию Гаврилину, бывшую избранницу тиктокера Дани Милохина, в ревности. Такой вывод они сделали после публикации видео, на котором девушка «кривляется» на льду, якобы пародируя фигуристку Евгению Медведеву.

Сейчас Милохин и Медведева выступают в паре на шоу «Ледниковый период». Возможной причиной расставания тиктокеров называют близкие отношения между фигуристкой и молодым человеком. Они сильно сдружились за время проекта, а в одном из выпусков даже целовались в губы. При этом Даня утверждал из интервью, что пока не готов к серьёзным и длительным отношениям, однако он испытывает симпатию к спортсменке.

На кадрах Юля выходит на лед и начинает исполнять «пируэты» и танцевать. Одни комментаторы утверждают, что девушка могла «просто дурачиться», другие уверены, что тиктокер ревнует своего бывшего избранника к фигуристке, поэтому решила спародировать ее.

«Это элементарная ревность. Ещё бы, ведь Женя - талантливая фигуристка, которую знает весь мир»,- пишет один из пользователей.

«Вообще, Юля постоянно кривляется, но вряд ли она просто так вышла на лёд»,- добавил другой.

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