Тиктокеру Дане Милохину исполнилось 20 лет: как мальчик из детского дома стал кумиром молодежи

Аргументы Недели → Общество 13+

6 декабря 2021, 08:16 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер Данила Милохин. Ему исполняется 20 лет. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на шестое место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Данила Милохин родился 6 декабря 2001 года в Оренбурге. Отец мальчика страдал алкоголизмом. Вскоре родители развелись. В три года Даня вместе со своим братом оказался в детском доме. Через десять лет их усыновила приемная семья. К учебе и спорту Милохин не проявлял никакого интереса. Увлечений у мальчика тоже не было. После школы Данила поступил в училище, но закончить его не смог. С шестнадцати лет юноша увлекся запрещенными веществами.

В 2019 году завёл аккаунт в TikTok, куда начал выкладывать видео. В это время он жил в Анапе и работал официантом. Переехав в Москву, Милохина заметил продюсер Ярослав Андреев.

10 марта 2020 года Даня и его продюсер основали тикток-команду под названием Dream Team House. После чего карьера тиктокера пошла в гору. Он начал пробовать себя в различных сферах. Милохин выложил тикток под собственный трек «Я дома», содержание которой связано с пребыванием на самоизоляции в связи с распространением коронавируса. В «TikTok’е» трек стал очень популярным. Позже в этом же году была представлена песня «Хавчик» — совместная работа Дани с Тимати и Джиганом.

21 апреля 2021 года Даня выпустил дебютный альбом «Бум», в который вошло восемь треков.

В 2021 году стал одним из спикеров Петербургского международного экономического форума, а также его молодёжным лицом.

Ранее юноша находился в отношениях с тиктокершей Юлией Гаврилиной. Но после участия в шоу «Ледниковый период» Милохин проявляет симпатию к своей партнерше фигуристке Евгении Медведевой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости