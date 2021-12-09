Москалькова: человек, который испытывает страх перед QR-кодом, должен быть готов к ограничениям

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9 декабря 2021, 11:36 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что каждый человек вправе сам распоряжаться своим здоровьем, но QR-коды сделают жизнь окружающих его людей несколько безопаснее.

«Каждый человек вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но нельзя не учитывать интересы общества в целом, интересы подавляющего большинства людей».- пояснила она, комментируя законопроект о проверке QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

По словам Москальковой, если человек принимает решение не вакцинироваться или по какой-то причине испытывает страх перед QR-кодом, то ему следует быть готовым к определенным ограничениям. Омбудсмен отметила, что QR-код - всего лишь электронный документ, который подтверждает, что человек прошел некую процедуру. Она добавила, что эти меры позволят снизить риск для жизни в определенной области, «не более того».

«QR-коды не дадут 100% гарантии от распространения инфекции, но все же сделают жизнь большинства людей несколько безопаснее»,- резюмировала Москалькова.

Ранее сообщалось, что некоторые пассажиры не смогут вернуть деньги за билеты, если к моменту вылета после признания закона о проверке QR-кодов на транспорте у них не будет сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

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