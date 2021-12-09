Ведомости: часть пассажиров без QR-кода могут не получить компенсацию за билеты на самолет

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9 декабря 2021, 10:50 Источник: Ведомости

регистрация на рейс, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

СМИ со ссылкой со ссылкой на источники в авиакомпаниях сообщили, что некоторые пассажиры не смогут вернуть деньги за билеты, если к моменту вылета после признания закона о проверке QR-кодов на транспорте у них не будет сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

«Авиакомпании предложили с этими пассажирами [у которых не будет QR-кода к моменту вылета] работать так же, как со всеми остальными. То есть отказ от полета оформлять по правилам УПТ (условия применения тарифа. Если тариф возвратный – возвращать, если нет – соответственно, не возвращать»,- пояснил один из собеседников.

Такое предложение было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря. Также обсуждалось, на каком этапе предъявлять QR-код - при покупке авиабилета или при регистрации на рейс, что делать с транзитными пассажирами из-за рубежа, возможна ли альтернатива, например, в ПЦР-тест.

Собеседник считает, что им удалось убедить комитет внести изменения в проект. Он уточнил, что авиакомпании представят свои предложения письменно после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.

Отмечается, что текущая редакция документа предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть деньги за билет в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Поправку лоббируют из-за опасений, что в бюджете не найдется финансовых средств на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ намерено отказаться от обязательной проверки QR-кодов при продаже билетов на самолет.

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