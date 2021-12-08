Cенатор Андрей Клишас заявил, что в Совфеде поддержат принятый Госдумой закон о расширении полномочий полиции

Председатель профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в Совете Федерации поддержат принятый в среду, 8 декабря, Госдумой закон о расширении полномочий полиции. Сенатор уточнил, что верхняя палата парламента рассмотрит законопроект на заседании 15 декабря.
Закон определяет перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, а также регламентирует оцепление ими строений и территорий,- сообщается на сайте Госдумы.
По закону о расширении полномочий полиции сотрудники МВД смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.
Правоохранители смогут «осматривать места происшествия, местности, помещения, автомобили, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях».
Полицейские смогут вскрывать автомобили... при массовых беспорядках и ЧС, для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе теракта, «для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеются основания полагать, что совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения».
Полицейские смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости