Депутаты Госдумы приняли закон о расширении полномочий полиции

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8 декабря 2021, 15:41 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы РФ в среду приняли в окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции.

Теперь сотрудники полиции смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, оцеплять их.

Правоохранители смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Оперативникам разрешено вскрывать автомобиль и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, при угрозе теракта.

Документ прошёл первое чтение в Госдуме в декабре 2020 года.

Сотрудники МВД РФ имеют право применять огнестрельное оружие, если задерживаемый пытается приблизиться к ним или прикоснуться к их оружию. Поправку, разрешающую его использование в случаях, когда задерживаемый пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения", в Госдуме сегодня отклонили.

Законом устанавливается, что полиция обязана не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по таким делам, но и выявлять их. Правоохранители с принятием закона смогут потребовать от обращающихся к ним граждан назвать свои фамилию, имя и отчество.

Полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если есть подозрение, что у них при себе имеется оружие, боеприпасы к оружию, взрывные устройства, запрещённые вещества, радиоактивные вещества, а также скрывают предметы хищения.

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