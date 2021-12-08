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Интернет-мошенники начали красть деньги, используя страшилки о вакцинах и фейковый сайт Минздрава

, 12:05 Источник: ТАСС

Интернет-мошенники начали красть деньги, используя страшилки о вакцинах и фейковый сайт Минздрава
Фото: pixabay.com

Мошенники для выманивания денег у граждан создали фейковый сайт Минздрава и заманивают туда страшилками о прививках от коронавируса. Об этом сообщили в компании Group-IB.

«Group-IB обнаружила новую масштабную мошенническую кампанию в соцсети "ВКонтакте". В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса. Ссылка ведет на сайт-клон Минздрава России с фейковым интервью министра Михаила Мурашко, в котором говорится о том, что новая волна пандемии якобы уничтожит до 80% страны и первыми жертвами станут люди, получившими вакцину», - говорится в сообщении.

С фальшивого сайта Минздрава потенциальную жертву перенаправляют на другой ресурс, где предлагается получить крупный денежный перевод или поучаствовать в розыгрыше. Якобы средства можно вывести в течение двух дней, сообщив данные своей карты.

«В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговые формы, похищающие данные банковских карт. Подобный способ продвижения мошеннического контента способен привлечь большое количество трафика. Специалистами DRP уже выявлено более 2,6 тыс. подобных комментариев с «сенсационными» заявлениями экспертов и мошенническими ссылками», - сообщил руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют критически относиться к любой публикуемой информации, при переходе на сайт обращать внимание на доменное имя ресурса и не оставлять данные своих платежных карт на сомнительных сайтах. 

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