Для создания фейковой страницы или канала в соцсетях требуется несколько минут, а прибыль исчисляется сотнями тысяч

Аргументы Недели → Криминал 13+

19 июля 2021, 16:11

Мошенники активно осваивают социальные сети за счёт удобства общения и низких издержек. В первые недели лета только Viber заблокировал более 4 тысяч аккаунтов аферистов. О них сообщили сами пользователи.



Чаще всего злоумышленники звонят людям после размещения в сети объявления о продаже того или иного товара. Мошенники предлагают оплатить его, действуя по стандартной преступной схеме.



Увеличилось количество фейковых рассылок о розыгрышах. Злоумышленники пытаются выманить банковские данные заинтересовавшихся под любыми предлогами. По данным «Лаборатории Касперского», мошенники чаще всего действуют через приложение WhatsApp - 83% случаев. Также преступники используют Viber, Telegram и другие социальные сети.



Актуальной темой для преступников стала вакцинация. Тем более, что граждане сами провоцируют мошенников, пытаясь приобрести у них прививочный сертификат или ПЦР-тест. Для создания фейковой страницы или канала, злоумышленнику требуется несколько минут, а прибыль исчисляется сотнями тысяч рублей. Аферисты уяснили, что пользователи чаще реагируют на сообщения, поэтому количество звонков из тюремных call-центров несколько сократилось.





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