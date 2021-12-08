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Депутаты Нилов и Наумов предложили обязать аптеки продавать лекарства поштучно по требованию покупателя

, 09:07

Депутаты Нилов и Наумов предложили обязать аптеки продавать лекарства поштучно по требованию покупателя
таблетки, pixabay.com

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Станислав Наумов в среду предложили внести изменения в законодательство и обязать аптеки продавать лекарственные препараты поштучно по требованию покупателя.

В обращении на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко отмечается, что в Госдуму поступают многочисленные обращения от граждан страны, которые переживают из-за роста цен на лекарства. Одним из способов оптимизации расходов на препараты является возможность их покупки не упаковками, а поштучно.

Как сообщает RT, Ярослав Нилов и Станислав Наумов полагают, что подобное нововведение дало бы гражданам возможность избежать переплаты за медикаменты, количество которых в упаковке зачастую существенно превышает необходимый для лечения минимум.

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