Россияне стали экономить на всём, кроме лекарств

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2021, 12:45

Половина населения России из-за пандемии вынуждена пересматривать семейные бюджеты. Чтобы не накапливать долги, граждане стали чаще приобретать еду из более дешёвого сегмента. То же самое относится к покупке одежды и обуви.



Во время пандемии упали продажи бытовой техники. Каждый третий россиянин экономит на медицинских услугах и развлечениях. Меньше стали путешествовать, около 25% россиян вообще отказались от поездок во время отпуска. Даже представители среднего класса из-за высокой неопределённости откладывают необязательные расходы.



По итогам прошлого года реальные доходы граждан сократились почти на 3%. Режим экономии вынуждает откладывать деньги без конкретной цели. Хотя ранее многие люди вообще не занимались накоплением средств. Эксперты не ожидают улучшения ситуации в следующем году. Для изменения тренда необходим реальный рост доходов населения. Пока обедневших спасают кредиты, которые могут стать невозвращёнными.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости