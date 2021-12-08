Политолог Орлов предложил увеличить продолжительность отпуска для работающих пенсионеров
8 декабря 2021, 08:34
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова выдвинул идею об увеличении длительности отпуска работающих пенсионеров до 31 дня.
Антон Орлов отметил, что, согласно действующему законодательствую, работающие пенсионеры имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 дней, а также на дополнительный двухнедельный отпуск без сохранения зарплаты. Политолог, как сообщает RT, обратил внимание на то, что несовершеннолетним работающим предоставляется оплачиваемый отпуск до 31 календарного дня.
Орлов попросил Котякова оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для поддержки граждан, которые получают пенсию по старости и продолжают трудовую деятельность.
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