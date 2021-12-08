Сегодня губернатор Алексей Текслер ответит на вопросы жителей Челябинской области

Аргументы Недели → Общество 13+

8 декабря 2021, 08:27 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В 12 часов начнется прямая линия главы региона.

8 декабря состоится прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В прямом эфире он ответит на вопросы южноуральцев.

Как писал сайт «Аргументы Недели» ранее, обращения принимаются двумя способами. Оставить вопрос можно с помощью сайта спроситекслера.рф, либо по телефону горячей линии 8-800-500-74-50.

Трансляция события будет вестись на Youtube-канале и социальных сетях медиахолдинга «Гранада Пресс», на телеканалах ОТВ и Россия-24 и их интернет-сайтах, а также на официальных страницах регионального правительства в социальных сетях. Начало в 12 часов.

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