Губернатор Алексей Текслер ответит на вопросы жителей Челябинской области

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2 декабря 2021, 08:55 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

8 декабря глава региона проведет прямую линию с южноуральцами.

В четверг, 2 декабря, стартовал прием вопросов на прямую линию с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Направить обращение может любой желающий. Предусмотрено несколько способов: первый — с помощью сайта спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50 (с 8 до 20 часов со 2 по 8 декабря включительно). На сайте спроситекслера.рф можно оставить как вопрос в письменном виде, так и видеообращение длительностью до 60 секунд.

Добавим, что трансляция прямой линии будет идти на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях, в эфирах телеканалов ОТВ и Россия 24 и их сайтов.

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