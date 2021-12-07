Врач Бандурина поддержала идею об изменении правил продажи игристого вина в канун Нового года

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7 декабря 2021, 12:28

шампанское, pixabay.com

Врач Татьяна Бандурина оценила предложение первого зампредседателя ОП Ленобласти Владимира Петрова сделать послабления в правилах продажи шампанского и игристых вин перед Новым годом и Рождеством.

Доктор медицинских наук выразила мнение, что снятие запрета на приобретение шампанского или игристых вин после 22:00 в период праздников не будет негативно влиять на здоровье граждан, поскольку речь идет о слабоалкогольных напитках. Кроме того, Татьяна Бандурина в беседе с RT уточнила, что вышеуказанный алкоголь стоит недешево, поэтому большое количество приобретаться не будет.

"Мне кажется, что это разумная мера, и она предназначена для тех, кто очень много работает до 22:00", – подчеркнула врач.

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