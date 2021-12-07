Член Общественной палаты Петров предложил изменить правила продажи игристого вина в Новый год и на Рождество

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7 декабря 2021, 10:55

шампанское, pixabay.com

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров во вторник выдвинул идею об изменении правил продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество.

В письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова Владимир Петров отметил, что его предложение касается продажи слабоалкогольных игристых вин и шампанского с 31 декабря по 1 января, а также с 6 января по 7 января.

Член Общественной палаты в беседе с RT заметил, что ограничение времени продажи спиртного способствует снижению злоупотребления им гражданами и является профилактикой преступности. Однако, по мнению Петрова, в любом правиле должны быть исключения. Именно поэтому он попросил Мантурова рассмотреть возможность законно приобрести пару бутылок шампанского после 22:00—23:00 перед Новым Годом и Рождеством.

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