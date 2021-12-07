В России за сутки скончались 1 182 человека с COVID-19

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7 декабря 2021, 12:00

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За прошедшие 24 часа в России скончались 1 182 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие сутки 94 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 52 – в Московской области, 51 – в Санкт-Петербурге. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 283 644 человека.

Ранее сегодня сообщалось, что в России впервые с 14 октября выявили менее 32 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки – 31 096.

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