В России впервые с 14 октября зарегистрировали менее 32 тысяч зараженных COVID-19 за сутки
7 декабря 2021, 11:48
В России впервые с 14 октября выявили менее 32 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки – 31 096. Об этом сообщили сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
За прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 2 231 (7,2%) заболевшего не зафиксировано каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 9 864 845 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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