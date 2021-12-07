В России впервые с 14 октября зарегистрировали менее 32 тысяч зараженных COVID-19 за сутки

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7 декабря 2021, 11:48

тесты на COVID-19, pixabay.com

В России впервые с 14 октября выявили менее 32 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки – 31 096. Об этом сообщили сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 2 231 (7,2%) заболевшего не зафиксировано каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 9 864 845 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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