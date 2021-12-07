Мишустин подписал распоряжение о выделении еще шести миллиардов рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

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7 декабря 2021, 10:16 Источник: Правительство России

рубли, pixabay.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам страны еще более 6 миллиардов рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Мишустин сообщил о выделении вышеуказанных средств в рамках заседания правительства 2 декабря. Тогда премьер подчеркнул, что подобная поддержка очень важна, поскольку речь идет о маленьких детях, воспитывающихся в семьях, которые испытывают материальные трудности.

Ранее в нынешнем году на эти цели было направлено почти 305 миллиардов рублей.

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