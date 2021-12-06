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ЦИАН с февраля запретит объявления об аренде и продаже жилья, в которых упоминается гражданство или национальность

, 17:11 Источник: Коммерсантъ

ЦИАН с февраля запретит объявления об аренде и продаже жилья, в которых упоминается гражданство или национальность
Объявление об аренде, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Популярный в России сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН с 1 февраля вводит запрет на размещение публикаций, в которых есть признаки дискриминации по гражданству, нацинальности, вероисповеданию и проч. Об этом сообщается на сайте компании.

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)».

Всем авторам уже размещенных объявлений предложено отредактировать свои публикации в соответствии с новыми правилами. Если этого не будет сделано, сервис внесет поправки самостоятельно.

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