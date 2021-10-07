Компанию Tesla уличили в расизме

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7 октября 2021, 14:21 Источник: sostav.ru

Фото: globallookpress.com

Темнокожий сотрудник компании Tesla отсудил у своего работодателя $137 млн. Он заявил, что на работе подвергался расистским нападкам и дискриминации.



Федеральный суд Сан-Франциско обязал компанию Tesla выплатить Оуэну Диазу $137 млн в качестве компенсации морального вреда. По словам Диаза, коллеги отправляли его «обратно в Африку» и регулярно позволяли себе в его адрес расистские комментарии.



Интересно, что Tesla, как и многие другие американские компании, подписывает с работниками соглашение о досудебном разрешении трудовых споров. Но этот случай оказался уникальным.



Представители Tesla признали факты расизма, однако заявили, что пытались вмешаться в происходящее. Пока неизвестно, собирается ли компания обжаловать решение суда.





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