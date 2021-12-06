Экономист Беляев призвал проработать механизм возврата денег пострадавшим от мошенников

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6 декабря 2021, 11:50 Источник: RT

компьютер , фото: pixels.com

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал предложение Центробанка обязать финансовые организации возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников. Сумму будет определять Банк России.

Беляев назвал решение ЦБ «похвальной инициативой», которая призвана защитить права простых людей, вкладчиков, клиентов банков от действий мошенников. Однако, по его словам, необходимо определить, от чего банк собирается защищать: участие в пирамидах, обманные действия по навязыванию кредитов и дополнительных условий, вторжение киберпреступников в счета, кража денег.

Также экономист считает, что «сложно» говорить о компенсации любых действий злоумышленников, поскольку в большинстве случаев они неуязвимы для закона с юридической точки зрения. Беляев пояснил, что мошенники «очень ловко камуфлируют» свои преступления.

«То ли это добровольные взносы людей, то ли на них воздействуют с помощью лингвистических приёмов и так далее … Действия людей выглядят добровольными, тогда на каком основании можно говорить о возврате средств?» - продолжил эксперт.

Кроме того, он добавил, что, когда мошенников ловят, у них уже нет никаких денег, поэтому «источник возврата непонятен».

В целом инициатива ЦБ носит позитивный характер, но по-прежнему остаётся непроработанным механизм возврата денег и определения источников возврата этих средств, подчеркнул Беляев. Он рекомендует приложить больше усилий для повышения уровня финансовой грамотности населения.

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