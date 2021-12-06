ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата денежных средств жертвам мошенников

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6 декабря 2021, 08:34 Источник: РБК

девушка за ноутбуком с картой, фото: pixels.com

Центробанк сообщил о намерении определить сумму денежных средств, которую финансовые организации должны возвращать физическим лицам, ставшим жертвами мошенников. С данной инициативой выступил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Банк России планирует внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Подлинность информации подтвердили три источника на финансовом рынке, а также представители Росбанка и Альфа-банка.

«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств»,- рассказал Уваров 2 декабря на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia.

Отмечается, что за третий квартал 2021 года злоумышленники украли у клиентов банков 3,2 млрд рублей. При этом финансовые организации смогли вернуть потерпевшим только 7,7% похищенных средств - меньше 250 млн рублей.

В ЦБ пояснили, что сумма будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии».

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский предупрдеил о новом тренде в финансовом мошенничестве.

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