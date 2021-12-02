Представитель Сбербанка Велигодский предупредил о новом тренде мошенничества - оставить «жертву» без квартиры

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2 декабря 2021, 16:46 Источник: РИА Новости

мужчина, фото: pixels.com

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал о новом тренде в финансовом мошенничестве. Теперь злоумышленники не только заставляют взять человека кредит, но и заложить или продать свою квартиру.

Велигодский пояснил, что мошенники воздействуют на человека таким образом, чтобы он вместе с кредитом еще и закладывал или продавал недвижимость. По его словам, теперь люди после общения со злоумышленниками теряют жилье. Он призвал обратить на это внимание.

«Вот это, мне кажется, такая вот самая непонятная история, что с этим делать»,- заключил представитель Сбербанка.

Ранее Юрист Алексей Караванский назвал обязательные к выполнению пункты, которые заставят мошенников вернуть деньги.

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