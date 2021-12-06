Kayhan: российские гиперзвуковые «Цирконы» способны стирать с лица земли целые города
6 декабря 2021, 11:19
Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны стирать с лица земли целые города. На это указывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах иранских средств массовой информации.
Издание Kayhan обратило внимание на то, что Москва на фоне обострения отношений с Западом объявила о запуске в массовое производство ракеты «Циркон» со скоростью 667 миль или 10734,3 километров в час. Данные снаряды могут стирать с лица земли целые города, отмечается в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее, китайский портал Sohu спрогнозировал, что Евросоюз ждут энергетический кризис и миллионные потоки беженцев в случае войны НАТО с Россией.
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