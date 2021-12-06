Аргументы Недели Общество 13+

Kayhan: российские гиперзвуковые «Цирконы» способны стирать с лица земли целые города

, 11:19

Kayhan: российские гиперзвуковые «Цирконы» способны стирать с лица земли целые города
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны стирать с лица земли целые города. На это указывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах иранских средств массовой информации.

Издание Kayhan обратило внимание на то, что Москва на фоне обострения отношений с Западом объявила о запуске в массовое производство ракеты «Циркон» со скоростью 667 миль или 10734,3 километров в час. Данные снаряды могут стирать с лица земли целые города, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее, китайский портал Sohu спрогнозировал, что Евросоюз ждут энергетический кризис и миллионные потоки беженцев в случае войны НАТО с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Политолог Марков: Россия может ввести войска на Украину только в качестве помощи гражданам, которые выступят против режима в Киеве

Политолог Марков раскрыл условие для ввода войск России на Украину

Российская Федерация может ввести свои войска на Украину только в качестве помощи гражданам, которые выступят против киевского режима. Соответствующее заявление сделал отечественный политолог Сергей Марков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Шоу-бизнес

Политика

Общество

В мире

Здоровье

Политика

В мире

Общество

Культура

Общество

Общество