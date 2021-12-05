Владимир Путин: в вопросах вакцинации «мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения»

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5 декабря 2021, 20:48 Источник: ТАСС

Президент Путин, Kremlin Pool/globallook.com

В том, что касается вопросов вакцинации населения, Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

«Действительно, важнейшая задача здесь - это вакцинация населения,- заметил он, говоря о ситуации с пандемией. - И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой».

По словам Путина, такая тактика «приносит нужный результат».

Президент России выразил надежду на то, что МФКК будет способствовать продвижению российской вакцины «Спутник V» в мире.

«Уже сегодня где-то около 200 млн человек получили прививки с помощью нашей вакцины. Но нужно все-таки добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной «Спутник V», имели возможность так же, как и люди, привитые другими вакцинами, свободно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем - в глобальном смысле, человечества»,- сказал президент.

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