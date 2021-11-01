Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за COVID-19

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1 ноября 2021, 17:22 Источник: ТАСС

вакцинация, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК в понедельник, 1 ноября, назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за COVID-19.

Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент наиболее универсальный способом защиты от коронавируса нового типа является прохождение полного цикла вакцинации, а также своевременная ревакцинация.

Владимир Путин добавил ометил, что необходимо следить за тем, что происходит в стране, вовремя принимать соответствующие решения, а также действовать.

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