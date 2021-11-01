Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК в понедельник, 1 ноября, назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за COVID-19.
Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент наиболее универсальный способом защиты от коронавируса нового типа является прохождение полного цикла вакцинации, а также своевременная ревакцинация.
Владимир Путин добавил ометил, что необходимо следить за тем, что происходит в стране, вовремя принимать соответствующие решения, а также действовать.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.