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Следственный комитет по инициативе «группы патриотов» проверит творчество российских рэперов Noize MC и Oxxxmiron

, 18:57 Источник: Следственный комитет России

Следственный комитет по инициативе «группы патриотов» проверит творчество российских рэперов Noize MC и Oxxxmiron
Noize MC (Иван Алексеев), Anton Belitsky/globallook.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить творчество известных российских рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Об этом сообщает сайт Следственного комитета.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов». В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)»,- говорится в сообщении.

«Группа патриотов» считает, что эти музыканты пропагандируют «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов». Также в их действиях усмотрели «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Бастрыкин поручил изучить все изложенные авторами обращения доводы и дать произошедшему соответствующую правовую оценку.

Ранее председатель СКР обвинил другого российского рэпера Моргенштерна в том, что он торгует наркотиками в социальных сетях. После этого заявления музыкант покинул Россию. 

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