Владимир Путин поучаствовал в акции «Елка желаний» и исполнит мечты троих юных россиян

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5 декабря 2021, 18:38 Источник: ТАСС

Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Президент России Владимир Путин в воскресенье во время церемонии вручения премии «Мы вместе» поучаствовал во всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнит мечту троих детей, которые прислали в адрес организаторов акции открытки со своими желаниями.

«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие и в такой замечательной акции как «Елка желаний», вместе с вами»,- сказал Путин после объявления победителя в номинации «Волонтер года».

Президент принимал участие в церемонии по видеосвязи. В прямом эфире для него сняли с установленной в «Манеже» елки три открытки с желаниями. Одну из них написал 14-летний подросток из Подмосковья, мечтающий о гитаре. Вторую — пятилетний мальчик из Бурятии, который хочет оказаться в роли пожарного. Автор третьей открытки - 13-летняя девочка из Ставрополья, которая хотела бы увидеть балет «Лебединое озеро».

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