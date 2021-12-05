Аргументы Недели Общество 13+

Владимир Путин поучаствовал в акции «Елка желаний» и исполнит мечты троих юных россиян

, 18:38 Источник: ТАСС

Владимир Путин поучаствовал в акции «Елка желаний» и исполнит мечты троих юных россиян
Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Президент России Владимир Путин в воскресенье во время церемонии вручения премии «Мы вместе» поучаствовал во всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнит мечту троих детей, которые прислали в адрес организаторов акции открытки со своими желаниями.

«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие и в такой замечательной акции как «Елка желаний», вместе с вами»,- сказал Путин после объявления победителя в номинации «Волонтер года».

Президент принимал участие в церемонии по видеосвязи. В прямом эфире для него сняли с установленной в «Манеже» елки три открытки с желаниями. Одну из них написал 14-летний подросток из Подмосковья, мечтающий о гитаре. Вторую — пятилетний мальчик из Бурятии, который хочет оказаться в роли пожарного. Автор третьей открытки - 13-летняя девочка из Ставрополья, которая хотела бы увидеть балет «Лебединое озеро». 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

Политика

Депутат Белик заявил, что в Европе не будут учитывать мнение Украины о запуске «СП-2» из-за «морозной зимы»

Депутат Белик заявил, что в Европе не будут учитывать мнение Украины о запуске «СП-2» из-за «морозной зимы»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко о решении немецкого регулятора, которое позволит оператору Nord Stream 2 AG создать дочернее предприятие в ФРГ. Он назвал это «издевательством над правилами Евросоюза».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

В мире

В мире