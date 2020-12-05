Владимир Путин поучаствовал в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить два желания
5 декабря 2020, 15:45[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной акции "Елка желаний". В ходе встречи с финалистами конкурса "Доброволец России - 2020" он пообещал исполнить мечты двоих детей, приславших письма с желаниями.
Девятилетний мальчик Дмитрий из Челябинской области мечтает посетить Красную площадь, покататься на коньках и посмотреть, где в Кремле работает президент России. "Запросто. Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге", - ответил на это желание Владимир Путин.
Десятилетний Александр из Тульской области написал, что хочет обнять настоящую панду. "Надо у панды спросить - она хочет, чтобы ее обнимали?", - пошутил глава российского государства. Он добавил, что надо подумать, как это сделать и посоветоваться с защитниками животных. Путин сделает так, чтобы и это желание исполнилось.
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