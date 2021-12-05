В России выявили более 32,6 тысячи новых случаев коронавируса

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5 декабря 2021, 11:53

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 9 801 613. Темп прироста по стране составляет 0,33%.

«За последние сутки в России выявлено 32 602 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 206 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 593 человека»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 3301, Санкт-Петербурге – 2420, Московской области – 2096, Самарской области – 878 и Краснодарском крае – 814.

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