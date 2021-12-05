Гинцбург разъяснил три спорных суждения о коронавирусе

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5 декабря 2021, 10:59 Источник: НТВ

человек в маске, фото: pixels.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург опроверг популярные утверждения о новой коронавирусной инфекции. В частности, он объяснил необходимость ревакцинации и ношения средств индивидуальной защиты.

Гинцбург отметил, что маска защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы, и не обладают защитными антителами. По его словам, СИЗ позволяет предотвратить передачу возбудителя в том случае, если привитый человек переносит вирус.

Говоря о вакцинации «Спутником Лайт» вместо двухкомпонентного препарата, микробиолог пояснил, что выбор сыворотки зависит от уровня антител. Гинцбург рекомендует после первой вакцинации сделать тест на антитела: если титр окажется 300 и выше, то можно отказаться от второго компонента.

При этом он считает, что переболевшим коронавирусом нужно сделать прививку препаратом «Спутником Лайт» через шесть месяцев. Далее, если человеку больше 65 лет, с большой вероятностью ему придется привиться и вторым компонентом, добавил эксперт.

«Еще одно спорное суждение - вакцинация влияет на возможность иметь детей в будущем … Неправда. Показано, что в результате вакцинации „Спутником V“ работа генов совершенно не меняется. Но могу заверить, что если мужнина заболевает коронавирусной инфекцией, то сперматогенез у него резко угнетается на довольно длительный период, и возможность зачатия резко уменьшается»,- поделился Гинцбург в эфире телеканала НТВ.

Ранее Гинцбург выразил мнение, что в России нужно как можно быстрее вводить систему QR-кодов.

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