Александр Гинцбург: необходимо жестко разграничить возможности общения вакцинированных и невакцинированных

Аргументы Недели → Общество 13+

4 декабря 2021, 15:31 Источник: ТАСС

Проверка QR-кодов, Philipp von Ditfurth/globallook.com

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в стране нужно как можно быстрее вводить систему QR-кодов. Об этом она заявил в эфире телеканала НТВ.

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», - сказал он.

Александр Гинцбург напомнил также, почему тем, кто привит, необходимо носить защитные маски.

«Маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами. А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы», - пояснил он.

Кабинет министров в ноябре внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на территории Российской Федерации. Документы направлены в регионы для обсуждения. Госдума должна приступить к их рассмотрению в декабре.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости