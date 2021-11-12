В Госдуму внесены законопроекты об использовании QR-кодов на территории России

Кабинет министров внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на территории Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставила в пятницу, 12 ноября, пресс-служба правительства.
Подчеркивается, что кабмин направил в Государственную думу РФ законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов в транспорте и общественных местах в настоящий момент является практикой во всем мире из-за пандемии коронавируса.
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